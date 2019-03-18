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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Портленд
Цинциннати - Портленд: обзор матча 18 марта 2019
Цинциннати
18.03.2019, понедельник, 00:01
США. МЛС
3 : 0
Завершен
Портленд
15'
К. Уостон
63'
М. Депланье
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Цинциннати - Портленд
Желтая карточка
Л. Бертоне
90'
70'
Вторая желтая
Л. Мабиала
65'
Желтая карточка
Л. Мелано
ГОЛ! 2:0!
М. Депланье
63'
Желтая карточка
К. Уостон
46'
45'
+4
Желтая карточка
Л. Мабиала
ГОЛ! 1:0!
К. Уостон
Пас отдал
Л. Бертоне
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
26
Клод Дьельна
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Цинциннати
16
Кеннет Сайеф
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
6
Давид Гусман
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
3-2-2
4
Уостон
4
Хагглунд
12
Депланье
13
Ульоа
6
Бертоне
23
Манне
9
Ади
4-1-2
24
Аттинелла
26
Дьельна
28
Туилома
16
Валентин
33
Мабиала
8
Валери
16
Мелано
27
Асприлья
Остались в запасе
Цинциннати
Портленд
16
Кеннет Сайеф
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
24
Энди Поло
ПВ
12
Стив Кларк
ВР
6
Давид Гусман
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
16
Кеннет Сайеф
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Остались в запасе
24
Энди Поло
ПВ
12
Стив Кларк
ВР
6
Давид Гусман
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Цинциннати - Портленд
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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