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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Портленд
Лос-Анджелес - Портленд: обзор матча 11 марта 2019
Лос-Анджелес
11.03.2019, понедельник, 02:30
США. МЛС
4 : 1
Завершен
Портленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес - Портленд
72'
Вторая желтая
Д. Чара
47'
Желтая карточка
З. Валентин
35'
Желтая карточка
Д. Чара
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Зарек Валентин
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
6
Давид Гусман
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
Главный тренер
Фил Невилл
Лос-Анджелес
21
Данило Силва
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
26
Клод Дьельна
ЦЗ
16
Лукас Мелано
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
3-1-1
1
Миллер
2
Харви
25
Циммерман
33
Бейташур
24
Нгюйен
10
Вела
2-3-1
24
Аттинелла
16
Валентин
33
Мабиала
8
Валери
21
Чара
6
Гусман
24
Поло
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Портленд
21
Данило Силва
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
12
Стив Кларк
ВР
26
Клод Дьельна
ЦЗ
16
Лукас Мелано
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
21
Данило Силва
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
12
Стив Кларк
ВР
26
Клод Дьельна
ЦЗ
16
Лукас Мелано
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Лос-Анджелес - Портленд
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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