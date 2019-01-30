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Расписание матчей
Италия. Кубок
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 30 января 2019
Аталанта
30.01.2019, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Ювентус
37'
Т. Кастань
39'
Д. Сапата
86'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аталанта - Ювентус
88'
Желтая карточка
Б. Матюиди
ГОЛ! 3:0!
Д. Сапата
86'
79'
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
Х. Хатебур
54'
Желтая карточка
Р. Фройлер
45'
+1
Желтая карточка
Б. Джимсити
43'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сапата
Пас отдал
М. Пашалич
39'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кастань
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-3-1-3
1
Бериша
19
Паломино
33
Хатебур
21
Кастань
6
Джимсити
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
72
Иличич
91
Сапата
10
Гомес
4-3-1-2
13
Щесны
22
Де Шильо
14
Кьеллини
24
Ругани
26
Сандро
30
Бентанкур
28
Хедира
8
Матюиди
10
Бернардески
7
Роналду
21
Дибала
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
6
Али Аднан
ЛЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Аталанта - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
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