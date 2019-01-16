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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леганес - Реал
Леганес - Реал: обзор матча 16 января 2019
Леганес
16.01.2019, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Реал
30'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леганес - Реал
90'
+1
Желтая карточка
Д. Себальос
90'
+1
Желтая карточка
Каземиро
82'
Желтая карточка
Винисиус
Желтая карточка
Ресио
73'
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леганес
28
Родриго Тарин
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Реал
13
Люка Зидан
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
4-1-3-2
25
Куэльяр
3
Кравец
4
Омеруо
5
Бустинса
22
Сиовас
6
Гумбау
36
Ресио
14
Эрасо
24
Хуанфран
9
Мерино
22
Брейтуэйт
3-3-1-3
1
Навас
12
Марсело
6
Начо
19
Варан
20
Одриосола
5
Каземиро
3
Регилон
8
Вальверде
17
Васкес
22
Иско
7
Винисиус
Остались в запасе
Леганес
Реал
28
Родриго Тарин
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
13
Люка Зидан
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
28
Родриго Тарин
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Леганес - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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