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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Леганес
Реал - Леганес: обзор матча 09 января 2019
Реал
09.01.2019, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Леганес
44'
С. Рамос (П)
68'
Л. Васкес
77'
Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Леганес
90'
+2
Желтая карточка
Р. Перес
Желтая карточка
Ф. Вальверде
84'
ГОЛ! 3:0!
Винисиус
Пас отдал
А. Одриосола
77'
ГОЛ! 2:0!
Л. Васкес
Пас отдал
Винисиус
68'
Желтая карточка
Начо
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Рамос
44'
42'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
36
Ресио
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Реал
1
Кико Касилья
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
Леганес
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Даниэль Охеда
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Навас
3
Регилон
6
Начо
93
Рамос
20
Одриосола
5
Каземиро
8
Вальверде
25
Себальос
7
Винисиус
17
Васкес
9
Бензема
3-1-3-3
25
Куэльяр
5
Бустинса
28
Тарин
22
Сиовас
6
Гумбау
21
Перес
36
Ресио
24
Хуанфран
25
Эль-Жар
9
Мерино
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Реал
Леганес
1
Кико Касилья
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Даниэль Охеда
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
Остались в запасе
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Даниэль Охеда
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Реал - Леганес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
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