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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Норвегия - Испания
Норвегия - Испания: обзор матча 12 октября 2019
Норвегия
12.10.2019, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 7 тур
1 : 1
Завершен
Испания
90+4'
Д. Кинг (П)
47'
С. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Испания
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кинг
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Кепа
81'
Желтая карточка
Ф. Руис
81'
Желтая карточка
С. Рамос
61'
Желтая карточка
С. Бускетс
47'
ГОЛ! 0:1!
С. Ньигес
Пас отдал
С. Бускетс
Желтая карточка
Д. Кинг
42'
35'
Желтая карточка
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
8
Стефан Йохансен
ЦП
8
Сандер Берге
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Испания
13
Кепа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Сауль Ньигес
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Даниэль Себальос
ЦП
9
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Матиас Норманн
ОП
16
Йонас Свенссон
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Испания
0
Пау Лопес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
0
Луис Альберто
АП
17
Пабло Сарабия
ПВ
9
Жерар Морено
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ярстейн
16
Алеесами
3
Айер
6
Нордтвейт
14
Эльабделлауи
13
Селнаэс
8
Йохансен
8
Берге
19
Хенриксен
10
Эдегор
7
Кинг
4-4-1-1
13
Кепа
22
Навас
15
Рамос
2
Альбиоль
12
Бернат
7
Ньигес
5
Бускетс
8
Себальос
8
Руис
21
Оярсабаль
9
Родриго
Остались в запасе
Норвегия
Испания
21
Матиас Норманн
ОП
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
0
Пау Лопес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
0
Луис Альберто
АП
17
Пабло Сарабия
ПВ
9
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
21
Матиас Норманн
ОП
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
0
Пау Лопес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
0
Луис Альберто
АП
17
Пабло Сарабия
ПВ
9
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Норвегия - Испания
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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