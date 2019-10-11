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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Португалия - Люксембург
Португалия - Люксембург: обзор матча 11 октября 2019
Португалия
11.10.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 7 тур
3 : 0
Завершен
Люксембург
16'
Б. Силва
65'
К. Роналду
89'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Люксембург
ГОЛ! 3:0!
Г. Гедеш
89'
72'
Желтая карточка
Ж. Родригес
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
65'
ГОЛ! 1:0!
Б. Силва
16'
9'
Желтая карточка
Л. Баррейро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
7
Ларс Жерсон
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Португалия
12
Жозе Са
ВР
22
Бету
ВР
6
Рубен Семеду
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
17
Брума
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
16
Пицци
АП
9
Андре Силва
ЦФ
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
5
Геррейру
3
Диаш
3
Пепе
2
Семеду
13
Перейра
8
Моутинью
10
Силва
8
Фернандеш
10
Феликс
7
Роналду
2-5-3
1
Морис
2
Шано
13
Карлсон
7
Жерсон
18
Янс
16
Баррейро
11
Тиль
21
Тилль
10
Родригес
20
Тюрпель
4
Бонерт
Остались в запасе
Португалия
Люксембург
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
17
Брума
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
22
Бету
ВР
6
Рубен Семеду
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
16
Пицци
АП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
12
Ральф Шон
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
17
Брума
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
22
Бету
ВР
6
Рубен Семеду
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
16
Пицци
АП
9
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Португалия - Люксембург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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