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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Румыния - Испания
Румыния - Испания: обзор матча 05 сентября 2019
Румыния
05.09.2019, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 5 тур
1 : 2
Завершен
Испания
59'
Ф. Андоне
29'
С. Рамос (П)
47'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Испания
90'
+2
Желтая карточка
Кепа
85'
Замена
М. Эрмосо
️️️️
П. Алькасер
79'
Красная карточка
Д. Льоренте
77'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Д. Себальос
76'
Желтая карточка
С. Ньигес
Замена
А. Максим
️️️️
Ч. Деяк
72'
71'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
Родриго
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Н. Станчу
63'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Андоне
Пас отдал
Г. Пушкаш
59'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
К. Кешеру
56'
47'
ГОЛ! 0:2!
П. Алькасер
Пас отдал
Ж. Альба
Желтая карточка
Р. Марин
31'
29'
Желтая карточка
С. Рамос
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
6
Ромарио Бензар
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Испания
13
Кепа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
7
Сауль Ньигес
ЦП
8
Даниэль Себальос
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
9
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
1
Ионуц Раду
ВР
0
Михай Бордеяну
ЦП
0
Пол Антон
ЦП
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
14
Флорин Андоне
ЦФ
Испания
0
Пау Лопес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
0
Унаи Нуньес
ЦЗ
0
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
16
Родри
ОП
0
Даниэль Парехо
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Сусо
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
4-4-2
12
Тэтэрушану
21
Кирикеш
5
Неделчару
3
Тошка
21
Григоре
10
Станчу
18
Марин
17
Деяк
6
Бензар
13
Кешеру
17
Пушкаш
4-1-3-2
13
Кепа
22
Навас
15
Рамос
3
Льоренте
18
Альба
5
Бускетс
7
Ньигес
8
Себальос
8
Руис
9
Родриго
9
Алькасер
10
Станчу
10
Хаджи
10
Хаджи
10
Станчу
17
Деяк
10
Максим
10
Максим
17
Деяк
13
Кешеру
14
Андоне
14
Андоне
13
Кешеру
9
Алькасер
0
Эрмосо
0
Эрмосо
9
Алькасер
9
Родриго
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
9
Родриго
8
Себальос
17
Сарабия
17
Сарабия
8
Себальос
Остались в запасе
Румыния
Испания
1
Флориан Ницэ
ВР
1
Ионуц Раду
ВР
0
Михай Бордеяну
ЦП
0
Пол Антон
ЦП
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
0
Пау Лопес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
0
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
0
Даниэль Парехо
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Сусо
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
1
Ионуц Раду
ВР
0
Михай Бордеяну
ЦП
0
Пол Антон
ЦП
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
Остались в запасе
0
Пау Лопес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
0
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
0
Даниэль Парехо
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Сусо
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Румыния - Испания
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Национальный
Где смотреть матч:
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