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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Черногория - Англия
Черногория - Англия: обзор матча 25 марта 2019
Черногория
25.03.2019, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 2 тур
1 : 5
Завершен
Англия
17'
М. Вешович
30'
М. Кин
39'
Р. Баркли
59'
Р. Баркли
71'
Г. Кейн
81'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Англия
90'
+3
Желтая карточка
Д. Роуз
90'
+2
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Желтая карточка
А. Болевич
90'
+2
81'
ГОЛ! 1:5!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Хендерсон
Замена
В. Йовович
️️️️
М. Симич
74'
71'
ГОЛ! 1:4!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Стерлинг
Замена
А. Болевич
️️️️
М. Вешович
70'
64'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Алли
Замена
М. Янкович
️️️️
Ф. Бечирай
61'
59'
ГОЛ! 1:3!
Р. Баркли
Пас отдал
Р. Стерлинг
52'
Желтая карточка
Р. Баркли
39'
ГОЛ! 1:2!
Р. Баркли
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
30'
ГОЛ! 1:1!
М. Кин
Пас отдал
Р. Баркли
ГОЛ! 1:0!
М. Вешович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
22
Филип Стойкович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
0
Никола Вукчевич
ЦП
20
Мирко Иванич
АП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
19
Росс Баркли
ЦП
20
Деле Алли
АП
0
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
8
Марко Янкович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
21
Александар Болевич
ЦФ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
Англия
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
0
Джеймс Тарковски
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
3-2-1-1-2
12
Петкович
7
Вешович
22
Стойкович
15
Савич
22
Симич
23
Марушич
0
Вукчевич
20
Иванич
9
Мугоша
11
Бечирай
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
2
Уокер
6
Магуайр
16
Кин
3
Роуз
4
Райс
19
Баркли
0
Хадсон-Одои
20
Алли
10
Стерлинг
9
Кейн
22
Симич
16
Йовович
16
Йовович
22
Симич
11
Бечирай
8
Янкович
8
Янкович
11
Бечирай
7
Вешович
21
Болевич
21
Болевич
7
Вешович
20
Алли
8
Хендерсон
8
Хендерсон
20
Алли
Остались в запасе
Черногория
Англия
1
Милан Миятович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
0
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
17
Джейдон Санчо
ПВ
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
0
Джеймс Тарковски
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
1
Милан Миятович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
0
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
17
Джейдон Санчо
ПВ
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
0
Джеймс Тарковски
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Черногория - Англия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Под Горицом
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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