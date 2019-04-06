Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Йени Малатьяспор
Галатасарай - Йени Малатьяспор: обзор матча 06 апреля 2019
Галатасарай
06.04.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
45+3'
М. Дианье (П)
50'
М. Дианье
89'
М. Дианье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Йени Малатьяспор
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Дианье
89'
88'
Желтая карточка
Р. Ялчин
Желтая карточка
Маркао
70'
51'
Желтая карточка
Гильерме
ГОЛ! 2:0!
М. Дианье
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Дианье
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Йени Малатьяспор
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
12
Гильерме
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Йени Малатьяспор
23
Тьеви
ПВ
22
Иссиар Диа
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
4-2-1-1-1
16
Муслера
25
Мариано
4
Донк
23
Маркао
25
Линнес
8
Фегули
5
Фернандо
20
Бельханда
7
Оникуру
45
Дианье
2-1-1-2
9
Алексич
30
Мина
6
Ялчин
12
Гильерме
10
Бюйюк
33
Камара
Остались в запасе
Галатасарай
Йени Малатьяспор
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
23
Тьеви
ПВ
22
Иссиар Диа
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
23
Тьеви
ПВ
22
Иссиар Диа
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Галатасарай - Йени Малатьяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Йени Малатьяспор
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
10:31
1
Батракова обвинили в том, что он провалил матч «Галатасарая»
10:10
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
9
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
Вчера, 19:17
2
«Комо» Сеска может подписать россиянина
Вчера, 17:46
5
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
10:31
1
Батракова обвинили в том, что он провалил матч «Галатасарая»
10:10
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
9
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
Вчера, 19:17
2
«Комо» Сеска может подписать россиянина
Вчера, 17:46
5
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+