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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Паниониос - АЕК
Паниониос - АЕК: обзор матча 26 января 2019
Паниониос
26.01.2019, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 18 тур
0 : 2
Завершен
АЕК
14'
П. Манталос
90+3'
Э. Понсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Паниониос - АЕК
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Э. Понсе
68'
Желтая карточка
М. Бакакис
24'
Желтая карточка
Н. Хульт
14'
ГОЛ! 0:1!
П. Манталос
Пас отдал
Э. Понсе
Начало матча
Статистика матча Паниониос - АЕК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Паниониос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 0
18.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 6 тур
Паниониос
0 : 2
11.07.2020
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ларисса
0 : 0
06.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 4 тур
Паниониос
2 : 1
27.06.2020
Ксанти
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 1
22.06.2020
Паниониос
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Неас Смирнис
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