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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Слован
Сигма - Слован: обзор матча 11 марта 2019
Сигма
11.03.2019, понедельник, 20:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Слован
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сигма - Слован
1
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0
0
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1
2
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
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5 : 0
07.11.2026
Сигма
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Сигма
3 : 0
31.10.2026
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Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
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Слован
1 : 0
07.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Информация о матче
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