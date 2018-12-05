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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кьево - Кальяри
Кьево - Кальяри: обзор матча 05 декабря 2018
Кьево
05.12.2018, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Кальяри
18'
М. Лери
8'
А. Черри
68'
Ф. Писакане
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кьево - Кальяри
Желтая карточка
Л. Россеттини
90'
+1
Желтая карточка
Б. Цесар
79'
68'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Писакане
Пас отдал
П. Фараго
35'
Желтая карточка
Д. Фариас
Желтая карточка
Н. Ригони
34'
ГОЛ! 1:1!
М. Лери
Пас отдал
Э. Джаккерини
18'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Черри
Пас отдал
П. Фараго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
17
Марко Паяч
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Кьево
44
Павел Ярочински
ЛЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
33
Дарио Срна
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шемпер
3
Танасиевич
12
Цесар
29
Каччиаторе
13
Россеттини
69
Ригони
13
Кийин
15
Джаккерини
7
Лери
14
Степински
20
Джорджевич
3-5-1-1
77
Рафаэль
4
Писакане
19
Романья
3
Андреолли
17
Паяч
27
Дессена
8
Чигарини
23
Барелла
24
Фараго
17
Фариас
9
Черри
Остались в запасе
Кьево
Кальяри
44
Павел Ярочински
ЛЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
18
Симоне Арести
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
33
Дарио Срна
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
44
Павел Ярочински
ЛЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
33
Дарио Срна
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Кьево - Кальяри
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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