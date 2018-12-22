Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кордоба - Лас-Пальмас
Кордоба - Лас-Пальмас: обзор матча 22 декабря 2018
Кордоба
22.12.2018, суббота, 22:30
Испания. Сегунда, 19 тур
4 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
28'
Хайме
57'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Лас-Пальмас
57'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кастро
49'
Желтая карточка
Кала
Желтая карточка
Б. Туре
32'
ГОЛ! 1:0!
Хайме
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
16
Артилес Айтами
ЦЗ
8
Луис Муньос
ОП
9
Хайме
ЦП
8
Блати Туре
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Лас-Пальмас
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Лас-Пальмас
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
11
Момо
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
1-1-3
16
Айтами
8
Муньос
9
Хайме
8
Туре
10
Де лас Куэвас
4-1-1-2
1
Фернандес
18
Лемос
16
Кала
23
Кастельяно
5
Гарсия
24
Тимор
17
Блум
21
Араухо
17
Мир
Остались в запасе
Кордоба
Лас-Пальмас
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
11
Момо
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
11
Момо
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Кордоба - Лас-Пальмас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Арканхель
Новости команд
Все
Кордоба
Лас-Пальмас
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Российский нападающий покинул клуб Сегунды
4 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Российский нападающий покинул клуб Сегунды
4 июня
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды
2025.12.02 08:17
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+