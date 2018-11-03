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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кордоба - Эстремадура
Кордоба - Эстремадура: обзор матча 03 ноября 2018
Кордоба
03.11.2018, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 12 тур
4 : 2
Завершен
Эстремадура
8'
М. Де лас Куэвас
90+2'
Хайме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Эстремадура
ГОЛ! 2:0!
Хайме
90'
+2
79'
Желтая карточка
М. Джалу
32'
Желтая карточка
Ф. Тьенса Нуньес
ГОЛ! 1:0!
М. Де лас Куэвас
8'
Начало матча
Статистика матча Кордоба - Эстремадура
1
1
1
7
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Арканхель
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