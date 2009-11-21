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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Заря
Металлист - Заря: обзор матча 21 ноября 2009
Металлист
21.11.2009, суббота, 18:00
Чемпионат Украины, 14 тур
2 : 0
Завершен
Заря
75'
Жажа
81'
Д. Олейник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Заря
Желтая карточка
Х. Майдана
ГОЛ! 2:0!
Д. Олейник
ГОЛ! 1:0!
Жажа
Замена
М. Буркхардт
️️️️
А. Еременко
Замена
Д. Ховбоша
️️️️
О. Омоко
Замена
П. Джихани
️️️️
Н. Каменюка
Желтая карточка
С. Шевчук
Желтая карточка
Эдмар
Замена
Эдмар
️️️️
С. Пшеничных
Желтая карточка
М. Девич
Желтая карточка
А. Гаврюшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
20
Алексей Еременко
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
32
Марко Девич
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
31
Тарас Дурай
ЦЗ
0
Андрей Гаврюшов
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
0
Алексей Городов
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дудник
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
18
Марцин Буркхардт
ЛП
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
15
Валентин Слюсар
ЦП
8
Эдмар
ЦП
Заря
12
Андрей Комарицкий
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
0
Сергей Колесниченко
ЦП
0
Дмитрий Ховбоша
ЦП
14
Парит Джихани
ЦП
23
Игорь Сикорский
ЦФ
4-2-2-2
29
Горяинов
19
Пшеничных
18
Гуйе
26
Обрадович
2
Майдана
20
Еременко
78
Валяев
16
Олейник
0
Рыкун
70
Жажа
32
Девич
4-5-1
99
Шуховцев
31
Дурай
0
Гаврюшов
41
Омоко
29
Гринченко
0
Городов
88
Скоба
70
Шевчук
6
Каменюка
14
Милько
27
Лазарович
20
Еременко
18
Буркхардт
18
Буркхардт
20
Еременко
19
Пшеничных
8
Эдмар
8
Эдмар
19
Пшеничных
41
Омоко
0
Ховбоша
0
Ховбоша
41
Омоко
6
Каменюка
14
Джихани
14
Джихани
6
Каменюка
Остались в запасе
Металлист
Заря
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
15
Валентин Слюсар
ЦП
0
Сергей Колесниченко
ЦП
23
Игорь Сикорский
ЦФ
12
Андрей Комарицкий
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Дудник
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
15
Валентин Слюсар
ЦП
Остались в запасе
0
Сергей Колесниченко
ЦП
23
Игорь Сикорский
ЦФ
12
Андрей Комарицкий
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Дудник
Статистика матча Металлист - Заря
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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