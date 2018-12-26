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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Роял Мускрон-Перувельц
Антверпен - Роял Мускрон-Перувельц: обзор матча 26 декабря 2018
Антверпен
26.12.2018, среда, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Роял Мускрон-Перувельц
23'
Д. Мбокани (П)
57'
Д. Мбокани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Роял Мускрон-Перувельц
Желтая карточка
С. Ятабаре
79'
Желтая карточка
Д. Болинжи
74'
61'
Желтая карточка
М. Бакич
ГОЛ! 2:0!
Д. Мбокани
Пас отдал
С. Ятабаре
57'
33'
Желтая карточка
Н. Дюсенн
Желтая карточка
Д. Мбокани
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мбокани
23'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Антверпен - Роял Мускрон-Перувельц
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Информация о матче
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Антверпен
Роял Мускрон-Перувельц
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27 мая
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2025.08.25 16:16
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