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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Таврия
Заря - Таврия: обзор матча 03 октября 2009
Заря
03.10.2009, суббота, 15:00
Чемпионат Украины, 9 тур
0 : 0
Завершен
Таврия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Таврия
Замена
️️️️
А. Антонов
Желтая карточка
С. Маркович
Желтая карточка
И. Скоба
Желтая карточка
Д. Голайдо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
0
Андрей Гаврюшов
ЦЗ
31
Тарас Дурай
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дудник
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
3-2-4-1
99
Шуховцев
31
Дурай
41
Омоко
78
Курилов
21
Меликян
0
Гаврюшов
14
Джихани
88
Скоба
70
Шевчук
6
Каменюка
69
Антонов
4-3-3
12
Стойко
80
Корнев
5
Маркович
20
Монахов
6
Джуричич
15
Луценко
22
Любенович
84
Голайдо
24
Платон
20
Гигиадзе
39
Ковпак
Остались в запасе
Заря
Таврия
Главный тренер
Юрий Дудник
Главный тренер
Юрий Дудник
Статистика матча Заря - Таврия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Абросимов
(Одесса)
Стадион:
Авангард
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