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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Янг Бойз
Грассхоппер - Янг Бойз: обзор матча 09 марта 2019
Грассхоппер
09.03.2019, суббота, 21:00
Швейцария. Суперлига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Янг Бойз
90+5'
Д. Соу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Янг Бойз
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
Д. Соу
Пас отдал
Д. Гаудино
Желтая карточка
Р. Хольцхаушер
67'
65'
Желтая карточка
М. Камара
60'
Желтая карточка
Т. Шик
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
30
Каюби
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Грассхоппер
7
Марко Джуричин
ЦП
8
Марко Башич
ЦП
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
2-4
13
Линднер
15
Айети
5
Райнер
10
Хольцхаушер
22
Раве
30
Каюби
16
Мар Сигурйонссон
3-4-1-2
16
фон Бальмус
23
Бенито
5
Камара
25
Гарсия
16
Фасснахт
13
Шик
15
Соу
20
Эбишер
13
Нгамале
27
Ассале
17
Нсаме
Остались в запасе
Грассхоппер
Янг Бойз
7
Марко Джуричин
ЦП
8
Марко Башич
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
1
Марко Вельфли
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
7
Марко Джуричин
ЦП
8
Марко Башич
ЦП
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Грассхоппер - Янг Бойз
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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