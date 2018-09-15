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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Атланта Юнайтед
Колорадо - Атланта Юнайтед: обзор матча 15 сентября 2018
Колорадо
15.09.2018, суббота, 22:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 3
Завершен
Атланта Юнайтед
10'
М. Альмирон
18'
М. Альмирон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
Ш. Гаши
90'
+4
Желтая карточка
Э. Кастильо
45'
+3
18'
ГОЛ! 0:2!
М. Альмирон
Пас отдал
Д. Мартинес
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Альмирон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
10
Джайлз Барнс
ЦП
17
Диллон Серна
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4-3-1
1
Ховард
94
Хаестон
21
Кастильо
3
Акоста
15
Смит
10
Барнс
17
Серна
19
Прайс
19
Николсон
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
6
Нагбе
10
Альмирон
77
Мартинес
Остались в запасе
Колорадо
Атланта Юнайтед
18
Зак МакМат
ВР
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
25
Алек Канн
ВР
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Колорадо - Атланта Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
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