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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Арсенал
Спортинг - Арсенал: обзор матча 25 октября 2018
Спортинг
25.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа E, 3 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
77'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Арсенал
Желтая карточка
Р. Батталья
90'
+5
77'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Желтая карточка
С. Коатес
71'
52'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
46'
Желтая карточка
Р. Холдинг
Желтая карточка
М. Акунья
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
40
Ренан Рибейро
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
17
Нани
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
90
Мигель Луиш
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Рибейро
21
Акунья
25
Пинту
4
Коатес
33
Ристовски
3
Петрович
8
Гудель
6
Батталья
17
Нани
8
Фернандеш
12
Монтеро
3-1-4-2
1
Лено
19
Папастатопулос
6
Холдинг
2
Лихтштайнер
34
Джака
6
Эль-Ненни
6
Гендузи
21
Рэмзи
22
Мхитарян
18
Уэлбек
7
Обамеянг
Остались в запасе
Спортинг
Арсенал
20
Карлос Манэ
ПВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Месут Озил
АП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
20
Карлос Манэ
ПВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Месут Озил
АП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Спортинг - Арсенал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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