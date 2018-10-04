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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сарпсборг 08 - Генк
Сарпсборг 08 - Генк: обзор матча 04 октября 2018
Сарпсборг 08
04.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
3 : 1
Завершен
Генк
6'
П. Мортенсен
54'
К. Закариассен
63'
П. Мортенсен
49'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Генк
Желтая карточка
Й. Тамм
67'
ГОЛ! 3:1!
П. Мортенсен
63'
ГОЛ! 2:1!
К. Закариассен
54'
49'
ГОЛ! 1:1!
Л. Троссард
Пас отдал
А. Посуэло
Желтая карточка
П. Мортенсен
18'
ГОЛ! 1:0!
П. Мортенсен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
78
Александр Васютин
ВР
16
Йоахим Томассен
ЦЗ
77
Амин Аскар
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
22
Йон-Хелге Твейта
ЦП
7
Оле-Йорген Халворсен
ЦП
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
21
Йоаким Меле
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Сарпсборг 08
31
Аслак Фалч
ВР
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
19
Кристоффер Ларсен
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
18
Миккель Аггер
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
3-5-1-1
78
Васютин
16
Томассен
77
Аскар
5
Тамм
22
Твейта
7
Халворсен
11
Йоргенсен
5
Нильсен
10
Мухаммед
16
Закариассен
9
Мортенсен
4-3-3
20
Вукович
26
Лукуми
6
Деваст
3
Настич
21
Меле
16
Берге
8
Посуэло
17
Малиновский
25
Саматта
77
Ндонгала
10
Троссард
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Генк
18
Миккель Аггер
ЦФ
31
Аслак Фалч
ВР
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
19
Кристоффер Ларсен
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
18
Миккель Аггер
ЦФ
31
Аслак Фалч
ВР
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
19
Кристоффер Ларсен
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Сарпсборг 08 - Генк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
- : -
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
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2019.07.23 21:20
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3 августа
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