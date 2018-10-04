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Лига Европы 2026/2027
Ворскла - Спортинг
Ворскла - Спортинг: обзор матча 04 октября 2018
Ворскла
04.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа E, 2 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
10'
В. Кулач
90'
Ф. Монтеро
90+3'
Ж. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Спортинг
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Ж. Кабрал
Пас отдал
Б. Фернандеш
90'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Монтеро
Пас отдал
Джефферсон
74'
Желтая карточка
М. Акунья
70'
Замена
Рафинья
️️️️
Р. Петрович
70'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
А. Диаби
Замена
М. Сергийчук
️️️️
В. Кулач
62'
58'
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
К. Манэ
ГОЛ! 1:0!
В. Кулач
10'
Желтая карточка
Артур
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
44
Ардин Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
66
Артур
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
20
Карлос Манэ
ПВ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
44
Тарас Сакив
ЛЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
8
Владимир Одарюк
ПВ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
14
Николас Карека
ЦФ
Спортинг
40
Ренан Рибейро
ВР
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
3-1-4-2
35
Шуст
44
Даллку
17
Чеснаков
66
Артур
27
Кравченко
44
Пердута
6
Скляр
11
Шарпар
82
Ребенок
10
Кулач
26
Коломоец
3-3-3-1
1
Салин
25
Пинту
4
Джефферсон
76
Гаспар
4
Коатес
3
Петрович
21
Акунья
20
Карлос Манэ
8
Фернандеш
17
Нани
5
Диаби
10
Кулач
7
Сергийчук
7
Сергийчук
10
Кулач
5
Диаби
77
Кабрал
77
Кабрал
5
Диаби
20
Карлос Манэ
12
Монтеро
12
Монтеро
20
Карлос Манэ
3
Петрович
11
Рафинья
11
Рафинья
3
Петрович
Остались в запасе
Ворскла
Спортинг
8
Владимир Одарюк
ПВ
44
Тарас Сакив
ЛЗ
21
Александр Ткаченко
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
14
Николас Карека
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
40
Ренан Рибейро
ВР
33
Стефан Ристовски
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
8
Владимир Одарюк
ПВ
44
Тарас Сакив
ЛЗ
21
Александр Ткаченко
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
14
Николас Карека
ЦФ
Остались в запасе
40
Ренан Рибейро
ВР
33
Стефан Ристовски
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ворскла - Спортинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
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1 : 0
07.11.2026
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0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
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0 : 2
30.10.2026
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Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
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