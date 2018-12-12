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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Бавария
Аякс - Бавария: обзор матча 12 декабря 2018
Аякс
12.12.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
3 : 3
Завершен
Бавария
61'
Д. Тадич
82'
Д. Тадич (П)
90+5'
Н. Тальяфико
13'
Р. Левандовски
86'
Р. Левандовски (П)
90'
К. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Бавария
Желтая карточка
Н. Тальяфико
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
Н. Тальяфико
Пас отдал
К. Хунтелаар
90'
+5
90'
ГОЛ! 2:3!
К. Коман
Пас отдал
Т. Алькантара
89'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Л. Горецка
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Д. Нерес
89'
86'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Левандовски
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Тадич
82'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Д. ван де Бек
78'
75'
Красная карточка
Т. Мюллер
71'
Замена
К. Коман
️️️️
Ф. Рибери
Красная карточка
М. Вебер
67'
Желтая карточка
Д. Блинд
63'
62'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Гнабри
ГОЛ! 1:1!
Д. Тадич
Пас отдал
Д. ван де Бек
61'
Желтая карточка
М. де Лигт
40'
37'
Желтая карточка
Рафинья
28'
Желтая карточка
Й. Киммих
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-2-3-2
24
Онана
3
Тальяфико
4
де Лигт
8
Вебер
17
Блинд
3
Мазрауи
6
ван де Бек
21
де Йонг
22
Зиеш
10
Тадич
7
Нерес
4-1-2-1-2
1
Нойер
17
Боатенг
25
Зюле
5
Алаба
13
Рафинья
6
Киммих
7
Рибери
27
Горецка
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Левандовски
6
ван де Бек
9
Дольберг
9
Дольберг
6
ван де Бек
7
Нерес
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
7
Нерес
27
Горецка
8
Саншеш
8
Саншеш
27
Горецка
7
Гнабри
6
Алькантара
6
Алькантара
7
Гнабри
7
Рибери
21
Коман
21
Коман
7
Рибери
Остались в запасе
Аякс
Бавария
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Аякс - Бавария
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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