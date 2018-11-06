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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Боруссия Д
Атлетико - Боруссия Д: обзор матча 06 ноября 2018
Атлетико
06.11.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
33'
С. Ньигес
80'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Боруссия Д
90'
+3
Желтая карточка
М. Ройс
90'
+1
Желтая карточка
М. Аканджи
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Т. Парти
80'
ГОЛ! 1:0!
С. Ньигес
Пас отдал
Ф. Луис
33'
31'
Желтая карточка
Д. Санчо
Желтая карточка
А. Корреа
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
32
Борха Морено
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
4-1-2-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
20
Хименес
20
Хуанфран
16
Луис
16
Родри
8
Ньигес
18
Парти
10
Корреа
7
Гризманн
9
Калинич
4-1-1-3-1
1
Бюрки
2
Хакими
21
Топрак
26
Пищек
25
Аканджи
27
Делэни
28
Витсель
11
Пулишич
18
Ройс
19
Санчо
9
Алькасер
Остались в запасе
Атлетико
Боруссия Д
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
32
Борха Морено
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
32
Борха Морено
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Атлетико - Боруссия Д
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
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