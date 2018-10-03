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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Барселона
Тоттенхэм - Барселона: обзор матча 03 октября 2018
Тоттенхэм
03.10.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
2 : 4
Завершен
Барселона
52'
Г. Кейн
66'
Э. Ламела
2'
Ф. Коутиньо
28'
И. Ракитич
56'
Л. Месси
90'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Барселона
Желтая карточка
Э. Дайер
90'
+3
90'
+1
Замена
Т. Вермален
️️️️
С. Бускетс
90'
ГОЛ! 2:4!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
87'
Замена
А. Видаль
️️️️
Артур
83'
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Э. Ламела
79'
Травма
Э. Ламела
78'
Желтая карточка
Г. Кейн
74'
71'
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Х. Сон
67'
ГОЛ! 2:3!
Э. Ламела
Пас отдал
Х. Сон
66'
59'
Желтая карточка
Артур
Замена
Э. Дайер
️️️️
В. Ваньяма
57'
56'
ГОЛ! 1:3!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
ГОЛ! 1:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Ламела
52'
Желтая карточка
Э. Ламела
43'
Желтая карточка
В. Ваньяма
41'
28'
ГОЛ! 0:2!
И. Ракитич
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
14'
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Артур
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
6
Санчес
23
Алдервейрелд
2
Триппьер
2
Ваньяма
4
Уинкс
7
Сон
7
Моура
9
Ламела
9
Кейн
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Артур
11
Ракитич
10
Месси
11
Коутиньо
9
Суарес
2
Ваньяма
15
Дайер
15
Дайер
2
Ваньяма
7
Сон
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Сон
9
Ламела
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Ламела
5
Бускетс
4
Вермален
4
Вермален
5
Бускетс
11
Коутиньо
12
Рафинья
12
Рафинья
11
Коутиньо
6
Артур
23
Видаль
23
Видаль
6
Артур
Остались в запасе
Тоттенхэм
Барселона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Тоттенхэм - Барселона
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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