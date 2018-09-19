Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Рома
Реал - Рома: обзор матча 19 сентября 2018
Реал
19.09.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
3 : 0
Завершен
Рома
45'
Иско
58'
Г. Бэйл
90+2'
М. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Рома
ГОЛ! 3:0!
М. Диас
Пас отдал
Марсело
90'
+2
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
85'
76'
Желтая карточка
Э. Джеко
Замена
М. Диас
️️️️
Г. Бэйл
73'
69'
Замена
П. Шик
️️️️
С. Н'Зонзи
62'
Замена
Д. Перотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
М. Асенсио
️️️️
К. Бензема
62'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Модрич
58'
54'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Н. Дзаньоло
ГОЛ! 1:0!
Иско
45'
44'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Желтая карточка
С. Рамос
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
4-3-2-1
1
Ольсен
24
Флоренци
17
Фасио
11
Коларов
44
Манолас
10
Дзаньоло
16
Де Росси
15
Н'Зонзи
7
Ундер
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
9
Бензема
10
Асенсио
10
Асенсио
9
Бензема
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
18
Бэйл
9
Диас
9
Диас
18
Бэйл
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
8
Перотти
92
Эль-Шаарави
15
Н'Зонзи
14
Шик
14
Шик
15
Н'Зонзи
Остались в запасе
Реал
Рома
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Реал - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Реал
Рома
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 18:50
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
Вчера, 12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
Вчера, 11:43
2
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 21:50
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
Вчера, 12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
Вчера, 11:43
2
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
20 ноября
2
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 18:50
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+