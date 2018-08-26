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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Фламенго
Америка Минейро - Фламенго: обзор матча 26 августа 2018
Америка Минейро
26.08.2018, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 2
Завершен
Фламенго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Фламенго
67'
Желтая карточка
Д. Алвес
Начало матча
Статистика матча Америка Минейро - Фламенго
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
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