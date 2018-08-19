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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Порту
Белененсеш - Порту: обзор матча 19 августа 2018
Белененсеш
19.08.2018, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 2 тур
2 : 3
Завершен
Порту
46'
Отавио
90+5'
А. Теллес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Порту
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Теллес
89'
Желтая карточка
А. Фелипе
71'
Желтая карточка
В. Абубакар
46'
ГОЛ! 0:1!
Отавио
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
19
Закария Бергдич
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
7
Лика
ЦП
66
Нуну Коэльо
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Белененсеш
12
Мика
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
Порту
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
20
Адриан
ЦФ
3-2
19
Бергдич
23
Сассо
37
Силва
7
Лика
66
Коэльо
3-3-1-1
12
Касильяс
18
Фелипе
2
Перейра
13
Теллес
8
Браими
16
Эррера
27
Оливейра
25
Отавио
9
Абубакар
Остались в запасе
Белененсеш
Порту
17
Рейнилду
ЛЗ
12
Мика
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
17
Хесус Корона
ПВ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
17
Рейнилду
ЛЗ
12
Мика
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Белененсеш - Порту
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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