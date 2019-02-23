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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 23 февраля 2019
Севилья
23.02.2019, суббота, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
2 : 4
Завершен
Барселона
22'
Х. Навас
42'
Г. Меркадо
26'
Л. Месси
67'
Л. Месси
85'
Л. Месси
90+3'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Барселона
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Р. Меса
90'
85'
ГОЛ! 2:3!
Л. Месси
Желтая карточка
П. Сарабия
83'
Желтая карточка
С. Кьер
80'
79'
Замена
К. Аленья
️️️️
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Ф. Васкес
70'
67'
ГОЛ! 2:2!
Л. Месси
Пас отдал
У. Дембеле
Замена
Р. Меса
️️️️
М. Рог
62'
Замена
И. Амаду
️️️️
М. Вебер
58'
Желтая карточка
М. Вебер
57'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Г. Меркадо
51'
Желтая карточка
М. Рог
48'
46'
Замена
С. Роберто
️️️️
Н. Семеду
46'
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Видаль
ГОЛ! 2:1!
Г. Меркадо
Пас отдал
П. Сарабия
42'
39'
Желтая карточка
Ж. Пике
26'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
ГОЛ! 1:0!
Х. Навас
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
26
Марко Рог
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Малком
ПВ
3-3-1-2-1
31
Вацлик
25
Меркадо
24
Кьер
21
Гомес
8
Вебер
26
Рог
16
Навас
11
Банега
10
Промес
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
3
Пике
14
Умтити
18
Альба
5
Бускетс
23
Видаль
11
Ракитич
10
Месси
11
Коутиньо
9
Суарес
8
Вебер
10
Амаду
10
Амаду
8
Вебер
26
Рог
16
Меса
16
Меса
26
Рог
25
Меркадо
20
Васкес
20
Васкес
25
Меркадо
27
Семеду
6
Роберто
6
Роберто
27
Семеду
11
Коутиньо
10
Аленья
10
Аленья
11
Коутиньо
23
Видаль
10
Дембеле
10
Дембеле
23
Видаль
Остались в запасе
Севилья
Барселона
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
1
Иньяки Пенья
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
19
Андре Силва
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Пабло Мачин
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Севилья - Барселона
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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