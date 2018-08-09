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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Витесс - Базель
Витесс - Базель: обзор матча 09 августа 2018
Витесс
09.08.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Базель
90+3'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Базель
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
М. Сухи
84'
Желтая карточка
С. Видмер
Желтая карточка
М. ван дер Верфф
84'
Желтая карточка
В. Караваев
65'
60'
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
82
Эдуарду
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
25
Наварон Фор
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
Базель
1
Мартин Хансен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
3-4-1-2
82
Эдуарду
28
Бюттнер
4
ван дер Верфф
15
Караваев
6
Кларк-Салтер
10
Брунс
17
Сереро
7
Беренс
25
Фор
30
Линссен
9
Матавж
3-1-3-1
1
Омлин
30
Видмер
17
Сухи
15
Айети
3
Баланта
20
Фрай
7
Дзуффи
14
Штокер
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Витесс
Базель
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
1
Мартин Хансен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Витесс - Базель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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