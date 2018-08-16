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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Витесс
Базель - Витесс: обзор матча 16 августа 2018
Базель
16.08.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Витесс
30'
А. Айети
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Витесс
Желтая карточка
Э. Баланта
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Айети
Пас отдал
Л. Дзуффи
30'
27'
Красная карточка
Д. Кларк-Салтер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
7
Лука Дзуффи
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Витесс
82
Эдуарду
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
25
Наварон Фор
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Базель
1
Мартин Хансен
ВР
34
Таулант Джака
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
2-1-4-1
1
Омлин
15
Айети
30
Видмер
3
Баланта
7
Дзуффи
14
Штокер
20
Ди
20
Фрай
9
ван Вольфсвинкел
3-4-1-2
82
Эдуарду
15
Караваев
4
ван дер Верфф
28
Бюттнер
17
Сереро
22
Беро
6
Кларк-Салтер
7
Беренс
25
Фор
30
Линссен
9
Матавж
Остались в запасе
Базель
Витесс
1
Мартин Хансен
ВР
34
Таулант Джака
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
34
Таулант Джака
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Базель - Витесс
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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