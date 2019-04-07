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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 07 апреля 2019
Интер
07.04.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Аталанта
Желтая карточка
М. Политано
73'
63'
Желтая карточка
Д. Манчини
2'
Желтая карточка
П. Голлини
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ханданович
37
Шкриньяр
13
Миранда
33
Д'Амброзио
77
Брозович
27
Асамоа
21
Гальярдини
15
Весино
5
Перишич
21
Политано
9
Икарди
3-3-1-1-2
95
Голлини
23
Манчини
6
Джимсити
21
Кастань
33
Хатебур
15
де Рон
19
Паломино
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Гомес
72
Иличич
Остались в запасе
Интер
Аталанта
44
Раджа Наингголан
ЦП
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Интер - Аталанта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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