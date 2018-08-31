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Судьи
Главный судья:
Феликс Цвайер (Берлин)
Материалы

Ганновер-96 - Боруссия

31.08.2018, Пятница, 21:30 мск Ганновер, стадион Эйч-Ди-Ай-Арена Трансляция: Матч! Футбол 2 Германия. Бундеслига, 2 тур Ганновер-96 - Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
27 тур
18 марта, воскресенье 15:30 Боруссия 1:0 Ганновер-96
10 тур
28 октября, суббота 16:30 Ганновер-96 4:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2015/2016)
21 тур
13 февраля, суббота 17:30 Боруссия 1:0 Ганновер-96
4 тур
12 сентября, суббота 16:30 Ганновер-96 2:4 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
26 тур
21 марта, суббота 17:30 Ганновер-96 2:3 Боруссия
9 тур
25 октября, суббота 17:30 Боруссия 0:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2013/2014)
26 тур
22 марта, суббота 18:30 Ганновер-96 0:3 Боруссия
9 тур
19 октября, суббота 17:30 Боруссия 1:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2012/2013)
24 тур
2 марта, суббота 18:30 Боруссия 3:1 Ганновер-96
7 тур
7 октября, воскресенье 19:30 Ганновер-96 1:1 Боруссия
Германия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
19 декабря, среда 23:30 Боруссия 5:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2011/2012)
23 тур
26 февраля, воскресенье 20:30 Боруссия 3:1 Ганновер-96
6 тур
18 сентября, воскресенье 17:30 Ганновер-96 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
28 тур
2 апреля, суббота 17:30 Боруссия 4:1 Ганновер-96
11 тур
7 ноября, воскресенье 17:30 Ганновер-96 0:4 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
23 тур
20 февраля, суббота 17:30 Боруссия 4:1 Ганновер-96
6 тур
19 сентября, суббота 17:30 Ганновер-96 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
24 тур
14 марта, суббота 17:30 Ганновер-96 4:4 Боруссия
7 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Боруссия 1:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2007/2008)
29 тур
16 апреля, среда 22:00 Боруссия 1:3 Ганновер-96
12 тур
3 ноября, суббота 17:30 Ганновер-96 2:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 6 4 88:32 +56 78
2. Боруссия Д 34 23 7 4 81:44 +37 76
3. РБ Лейпциг 34 19 9 6 63:29 +34 66
4. Байер 34 18 4 12 69:52 +17 58
5. Боруссия М 34 16 7 11 55:42 +13 55
6. Вольфсбург 34 16 7 11 62:50 +12 55
7. Айнтрахт Ф 34 15 9 10 60:48 +12 54
8. Вердер 34 14 11 9 58:49 +9 53
9. Хоффенхайм 34 13 12 9 70:52 +18 51
10. Фортуна 34 13 5 16 49:65 -16 44
11. Герта 34 11 10 13 49:57 -8 43
12. Майнц 34 12 7 15 46:57 -11 43
13. Фрайбург 34 8 12 14 46:61 -15 36
14. Шальке-04 34 8 9 17 37:55 -18 33
15. Аугсбург 34 8 8 18 51:71 -20 32
16. Штутгарт 34 7 7 20 32:70 -38 28
17. Ганновер-96 34 5 6 23 31:71 -40 21
18. Нюрнберг 34 3 10 21 26:68 -42 19
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