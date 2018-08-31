Ганновер-96 - Боруссия

|27 тур
|18 марта, воскресенье
|15:30
|Боруссия
|1:0
|Ганновер-96
|10 тур
|28 октября, суббота
|16:30
|Ганновер-96
|4:2
|Боруссия
|27 тур
|18 марта, воскресенье
|15:30
|Боруссия
|1:0
|Ганновер-96
|10 тур
|28 октября, суббота
|16:30
|Ганновер-96
|4:2
|Боруссия
|21 тур
|13 февраля, суббота
|17:30
|Боруссия
|1:0
|Ганновер-96
|4 тур
|12 сентября, суббота
|16:30
|Ганновер-96
|2:4
|Боруссия
|26 тур
|21 марта, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|2:3
|Боруссия
|9 тур
|25 октября, суббота
|17:30
|Боруссия
|0:1
|Ганновер-96
|26 тур
|22 марта, суббота
|18:30
|Ганновер-96
|0:3
|Боруссия
|9 тур
|19 октября, суббота
|17:30
|Боруссия
|1:0
|Ганновер-96
|24 тур
|2 марта, суббота
|18:30
|Боруссия
|3:1
|Ганновер-96
|7 тур
|7 октября, воскресенье
|19:30
|Ганновер-96
|1:1
|Боруссия
|1/8 финала
|19 декабря, среда
|23:30
|Боруссия
|5:1
|Ганновер-96
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|20:30
|Боруссия
|3:1
|Ганновер-96
|6 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:30
|Ганновер-96
|2:1
|Боруссия
|28 тур
|2 апреля, суббота
|17:30
|Боруссия
|4:1
|Ганновер-96
|11 тур
|7 ноября, воскресенье
|17:30
|Ганновер-96
|0:4
|Боруссия
|23 тур
|20 февраля, суббота
|17:30
|Боруссия
|4:1
|Ганновер-96
|6 тур
|19 сентября, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|1:1
|Боруссия
|24 тур
|14 марта, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|4:4
|Боруссия
|7 тур
|5 октября, воскресенье
|19:00
|Боруссия
|1:1
|Ганновер-96
|29 тур
|16 апреля, среда
|22:00
|Боруссия
|1:3
|Ганновер-96
|12 тур
|3 ноября, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|2:1
|Боруссия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|34
|24
|6
|4
|88:32
|+56
|78
|2.
|Боруссия Д
|34
|23
|7
|4
|81:44
|+37
|76
|3.
|РБ Лейпциг
|34
|19
|9
|6
|63:29
|+34
|66
|4.
|Байер
|34
|18
|4
|12
|69:52
|+17
|58
|5.
|Боруссия М
|34
|16
|7
|11
|55:42
|+13
|55
|6.
|Вольфсбург
|34
|16
|7
|11
|62:50
|+12
|55
|7.
|Айнтрахт Ф
|34
|15
|9
|10
|60:48
|+12
|54
|8.
|Вердер
|34
|14
|11
|9
|58:49
|+9
|53
|9.
|Хоффенхайм
|34
|13
|12
|9
|70:52
|+18
|51
|10.
|Фортуна
|34
|13
|5
|16
|49:65
|-16
|44
|11.
|Герта
|34
|11
|10
|13
|49:57
|-8
|43
|12.
|Майнц
|34
|12
|7
|15
|46:57
|-11
|43
|13.
|Фрайбург
|34
|8
|12
|14
|46:61
|-15
|36
|14.
|Шальке-04
|34
|8
|9
|17
|37:55
|-18
|33
|15.
|Аугсбург
|34
|8
|8
|18
|51:71
|-20
|32
|16.
|Штутгарт
|34
|7
|7
|20
|32:70
|-38
|28
|17.
|Ганновер-96
|34
|5
|6
|23
|31:71
|-40
|21
|18.
|Нюрнберг
|34
|3
|10
|21
|26:68
|-42
|19