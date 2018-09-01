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Милан - Рома

31.08.2018, Пятница, 21:30 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 3 тур Милан - Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
25 февраля, воскресенье 22:45 Рома 0:2 Милан
7 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Милан 0:2 Рома
Италия. Серия А (2016/2017)
35 тур
7 мая, воскресенье 21:45 Милан 1:4 Рома
16 тур
12 декабря, понедельник 23:00 Рома 1:0 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 21:45 Милан 1:3 Рома
19 тур
9 января, суббота 22:45 Рома 1:1 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
9 мая, суббота 21:45 Милан 2:1 Рома
16 тур
20 декабря, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
25 апреля, пятница 22:45 Рома 2:0 Милан
16 тур
16 декабря, понедельник 23:45 Милан 2:2 Рома
Италия. Серия А (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 22:45 Милан 0:0 Рома
18 тур
22 декабря, суббота 23:45 Рома 4:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
29 тур
24 марта, суббота 21:00 Милан 2:1 Рома
10 тур
29 октября, суббота 20:00 Рома 2:3 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
36 тур
7 мая, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
17 тур
18 декабря, суббота 22:45 Милан 0:1 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
27 тур
6 марта, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
8 тур
18 октября, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Милан 2:3 Рома
18 тур
11 января, воскресенье 22:30 Рома 2:2 Милан
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 22:30 Рома 2:1 Милан
9 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Милан 0:1 Рома
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 28 6 4 70:30 +40 90
2. Наполи 38 24 7 7 74:36 +38 79
3. Аталанта 38 20 9 9 77:46 +31 69
4. Интер 38 20 9 9 57:33 +24 69
5. Милан 38 19 11 8 55:36 +19 68
6. Рома 38 18 12 8 66:48 +18 66
7. Торино 38 16 15 7 52:37 +15 63
8. Лацио 38 17 8 13 56:46 +10 59
9. Сампдория 38 15 8 15 60:51 +9 53
10. Болонья 38 11 11 16 48:56 -8 44
11. Сассуоло 38 9 16 13 53:60 -7 43
12. Удинезе 38 11 10 17 39:53 -14 43
13. СПАЛ 38 11 9 18 44:56 -12 42
14. Фиорентина 38 8 17 13 47:45 +2 41
15. Кальяри 38 10 11 17 36:54 -18 41
16. Парма 38 10 11 17 41:61 -20 41
17. Дженоа 38 8 14 16 39:57 -18 38
18. Эмполи 38 10 8 20 51:70 -19 38
19. Фрозиноне 38 5 10 23 29:69 -40 25
20. Кьево * 38 2 14 22 25:75 -50 17
* - Кьево: снято 3
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