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Расписание матчей
Суперкубок Германии
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 12 августа 2018
Айнтрахт
12.08.2018, воскресенье, 21:30
Суперкубок Германии
0 : 5
Завершен
Бавария
21'
Р. Левандовски
26'
Р. Левандовски
54'
Р. Левандовски
63'
К. Коман
85'
Т. Алькантара
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Айнтрахт - Бавария
85'
ГОЛ! 0:5!
Т. Алькантара
Пас отдал
К. Коман
Желтая карточка
Д. Абрахам
70'
63'
ГОЛ! 0:4!
К. Коман
54'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
45'
+1
Желтая карточка
М. Хуммельс
26'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Роббен
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Данни Блум
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Реннов
20
Хасебе
19
Абрахам
13
Сальседо
15
Виллемс
21
Да Коста
10
Фабиан
18
Де Гузман
8
Гачинович
22
Аллер
3-2-3-2
1
Нойер
5
Алаба
15
Хуммельс
25
Зюле
88
Мартинес
6
Киммих
10
Роббен
6
Алькантара
7
Рибери
9
Левандовски
13
Мюллер
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Данни Блум
ЛВ
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Данни Блум
ЛВ
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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