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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 12 августа 2018
Барселона
12.08.2018, воскресенье, 23:00
Суперкубок Испании
2 : 1
Завершен
Севилья
42'
Ж. Пике
78'
У. Дембеле
9'
П. Сарабия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Севилья
90'
+4
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
К. Лангле
90'
+2
90'
+1
Пенальти не реализован!
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
М. тер Стеген
90'
Замена
А. Видаль
️️️️
У. Дембеле
86'
85'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Г. Меркадо
ГОЛ! 2:1!
У. Дембеле
Пас отдал
Л. Месси
78'
71'
Замена
А. Видаль
️️️️
П. Сарабия
69'
Желтая карточка
Р. Меса
60'
Замена
А. Силва
️️️️
Л. Муриэль
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Артур
53'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Рафинья
46'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Пике
42'
24'
Желтая карточка
Ф. Васкес
Желтая карточка
С. Бускетс
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
П. Сарабия
Пас отдал
Л. Муриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
12
Рафинья
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
5
Бускетс
12
Рафинья
6
Артур
10
Месси
10
Дембеле
9
Суарес
3-2-2-2-1
31
Вацлик
21
Гомес
25
Меркадо
24
Кьер
16
Навас
18
Эскудеро
11
Банега
16
Меса
7
Сарабия
20
Васкес
10
Муриэль
6
Артур
11
Коутиньо
11
Коутиньо
6
Артур
12
Рафинья
11
Ракитич
11
Ракитич
12
Рафинья
10
Дембеле
23
Видаль
23
Видаль
10
Дембеле
7
Сарабия
22
Видаль
22
Видаль
7
Сарабия
25
Меркадо
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
25
Меркадо
10
Муриэль
19
Силва
19
Силва
10
Муриэль
Остались в запасе
Барселона
Севилья
33
Хуан Миранда
ЛЗ
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
33
Хуан Миранда
ЛЗ
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Барселона - Севилья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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