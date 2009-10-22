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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Волга
Урал - Волга: обзор матча 22 октября 2009
Урал
22.10.2009, четверг, 17:00
Россия. Первый дивизион, 37 тур
2 : 2
Завершен
Волга
60'
А. Герк
63'
А. Щаницин
45+1'
С. Виноградов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Волга
Замена
️️️️
В. Шишелов
+2
Замена
️️️️
О. Трифонов
Замена
️️️️
К. Скрыльников
Желтая карточка
С. Рашевский
Замена
️️️️
С. Турсунов
Замена
️️️️
А. Щаницин
Замена
️️️️
С. Виноградов
ГОЛ! 2:1!
А. Щаницин
ГОЛ! 1:1!
А. Герк
+1
ГОЛ! 0:1!
С. Виноградов
Замена
️️️️
П. Степанец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Солосин
58
Ойеволе
28
Климавичус
4
Степанец
34
Кацалапов
2
Поворов
23
Катульский
36
Скрыльников
8
Герк
13
Щаницин
55
Шишелов
3-2-3-1-1
32
Трифонов
25
Буйволов
55
Тараканов
6
Полянин
4
Айдов
11
Виноградов
58
Рашевский
14
Семакин
17
Турсунов
16
Хазов
Остались в запасе
Урал
Волга
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Урал - Волга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Куница
(Краснодар)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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