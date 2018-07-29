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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Локерен - Генк
Локерен - Генк: обзор матча 29 июля 2018
Локерен
29.07.2018, воскресенье, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
0 : 4
Завершен
Генк
3'
А. Посуэло
15'
Р. Малиновский
61'
Д. Ндонгала
73'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локерен - Генк
73'
ГОЛ! 0:4!
Л. Троссард
Пас отдал
Р. Малиновский
Желтая карточка
Г. Хуппертс
66'
61'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ндонгала
15'
ГОЛ! 0:2!
Р. Малиновский
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Посуэло
Пас отдал
Р. Малиновский
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
5
Мият Марич
ЦЗ
6
Стефано Марцо
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
21
Марко Мирич
ЦФ
7
Антон Сарока
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Локерен
14
Гуус Хуппертс
ЦП
14
Мехди Терки
ЦП
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
2-1-2-2
13
Верхульст
5
Марич
6
Марцо
23
Маречек
7
Овермейре
22
Скуласон
7
Сарока
21
Мирич
2-3-3
20
Вукович
21
Уронен
6
Деваст
8
Посуэло
17
Малиновский
16
Берге
10
Троссард
25
Саматта
77
Ндонгала
Остались в запасе
Локерен
Генк
14
Гуус Хуппертс
ЦП
14
Мехди Терки
ЦП
Главный тренер
Рунар Кристинссон
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
14
Гуус Хуппертс
ЦП
14
Мехди Терки
ЦП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Локерен - Генк
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
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