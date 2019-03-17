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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 17 марта 2019
ПСЖ
17.03.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 29 тур
3 : 1
Завершен
Марсель
45+2'
К. Мбаппе
55'
А. Ди Мария
66'
А. Ди Мария
46'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Марсель
89'
Желтая карточка
Х. Сакаи
ГОЛ! 3:1!
А. Ди Мария
66'
62'
Красная карточка
С. Манданда
Желтая карточка
П. Кимпембе
58'
58'
Желтая карточка
Л. Окампос
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Т. Керер
55'
46'
ГОЛ! 1:1!
В. Жермен
Пас отдал
Л. Окампос
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
45'
+2
Желтая карточка
А. Ди Мария
39'
29'
Желтая карточка
Б. Камара
Желтая карточка
Л. Курзава
26'
Желтая карточка
Т. Силва
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
3-3-1-1-1
23
Ареоля
3
Силва
3
Кимпембе
5
Маркиньос
3
Курзава
5
Паредес
10
Алвес
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Мбаппе
3-1-2-2-2
30
Манданда
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
70
Сарр
8
Камара
20
Лопес
8
Сансон
10
Товен
7
Окампос
98
Жермен
45
Балотелли
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
2
Колин Дагба
ПЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
2
Колин Дагба
ПЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча ПСЖ - Марсель
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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