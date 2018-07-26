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Санта-Колома - Валюр
Санта-Колома - Валюр: обзор матча 26 июля 2018
Санта-Колома
26.07.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Валюр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Колома - Валюр
43'
Желтая карточка
Б. Саеварссон
Начало матча
Статистика матча Санта-Колома - Валюр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Рапид
6 : 2
29.07.2026
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома
1 : 3
23.07.2026
Рапид
Лига конференций, 1 раунд
Санта-Колома
3 : 0
16.07.2026
Пенибонт
Лига конференций, 1 раунд
Пенибонт
0 : 1
09.07.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Рейнджерс
2 : 0
16.05.2026
Санта-Колома
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Валюр
4 : 1
17.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
ИБВ
1 : 1
20.09.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Валюр
4 : 1
13.09.2026
Тор Акурейри
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