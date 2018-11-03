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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Бордо
Лион - Бордо: обзор матча 03 ноября 2018
Лион
03.11.2018, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
45'
У. Ауа
73'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бордо
81'
Желтая карточка
С. Паленсия
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Корнелиус
Желтая карточка
Б. Траоре
68'
ГОЛ! 1:0!
У. Ауа
Пас отдал
Н. Фекир
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
94
Отавио
ОП
18
Ярослав Плашил
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лопеш
23
Менди
6
Марсело
64
Денайе
2
Рафаэл
29
Тусар
10
Ауа
22
Н'Домбеле
10
Фекир
9
Дембеле
10
Депай
4-1-2-2-1
56
Костиль
14
Паленсия
23
Кунде
23
Пабло
29
Пундж
94
Отавио
18
Плашил
13
Санкаре
40
Камано
14
Карамо
7
Бриан
Остались в запасе
Лион
Бордо
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Карлос Висенс
14
Орельен Чуамени
ОП
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
14
Орельен Чуамени
ОП
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Лион - Бордо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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