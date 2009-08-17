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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Салют
Урал - Салют: обзор матча 17 августа 2009
Урал
17.08.2009, понедельник, 17:00
Россия. Первый дивизион, 25 тур
1 : 0
Завершен
Салют
69'
В. Шишелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Салют
Замена
️️️️
В. Шишелов
Желтая карточка
Н. Тюнин
Замена
️️️️
А. Отюцкий
Замена
️️️️
А. Антонников
Замена
️️️️
К. Скрыльников
ГОЛ! 1:0!
В. Шишелов
Замена
️️️️
Е. Ятченко
Желтая карточка
В. Лешонок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Урал
0
Сергей Армишев
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Катульский
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Салют
31
Александр Беленов
ВР
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Алексей Антонников
ЦП
7
Максим Шевченко
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
3-1-5-1
0
Армишев
28
Климавичус
2
Поворов
97
Ятченко
10
Фидлер
36
Скрыльников
27
Чудин
4
Тюнин
8
Герк
23
Катульский
55
Шишелов
3-5-1-1
31
Беленов
25
Жирный
4
Отюцкий
13
Марков
7
Шевченко
5
Кушов
21
Коробкин
25
Шипицин
9
Лешонок
10
Антонников
9
Бажев
Остались в запасе
Урал
Салют
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Урал - Салют
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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