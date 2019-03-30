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Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Манчестер Юнайтед - Уотфорд: обзор матча 30 марта 2019
Манчестер Юнайтед
30.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Уотфорд
28'
М. Рэшфорд
72'
А. Марсьяль
90'
А. Дукуре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Желтая карточка
А. Перейра
90'
+2
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Дукуре
Пас отдал
И. Саксесс
82'
Желтая карточка
А. Масина
81'
Замена
И. Саксесс
️️️️
У. Хьюз
Замена
М. Рохо
️️️️
А. Марсьяль
77'
73'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Деулофеу
ГОЛ! 2:0!
А. Марсьяль
72'
Замена
А. Перейра
️️️️
А. Эррера
63'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Х. Мата
63'
55'
Замена
К. Фемения
️️️️
Д. Янмат
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Л. Шоу
28'
17'
Желтая карточка
У. Хьюз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Янг
18
Матич
8
Погба
21
Эррера
9
Рэшфорд
64
Мата
9
Марсьяль
4-1-2-1-2
12
Фостер
27
Кабаселе
3
Бритос
22
Янмат
25
Масина
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
10
Деулофеу
14
Дини
9
Марсьяль
5
Рохо
5
Рохо
9
Марсьяль
21
Эррера
8
Перейра
8
Перейра
21
Эррера
64
Мата
77
Лингард
77
Лингард
64
Мата
22
Янмат
17
Фемения
17
Фемения
22
Янмат
10
Деулофеу
45
Грэй
45
Грэй
10
Деулофеу
19
Хьюз
90
Саксесс
90
Саксесс
19
Хьюз
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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