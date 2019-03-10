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Челси - Вулверхэмптон
Челси - Вулверхэмптон: обзор матча 10 марта 2019
Челси
10.03.2019, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
90+2'
Э. Азар
56'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вулверхэмптон
ГОЛ! 1:1!
Э. Азар
Пас отдал
Виллиан
90'
+2
89'
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Хименес
82'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Д. Жота
80'
Желтая карточка
Д. Жота
Желтая карточка
А. Рюдигер
78'
75'
Желтая карточка
В. Боли
Замена
Виллиан
️️️️
Жоржиньо
72'
66'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Педро
61'
56'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хименес
Пас отдал
Д. Жота
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Ковачич
56'
37'
Желтая карточка
М. Доэрти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
33
Эмерсон
22
Рюдигер
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
10
Азар
9
Педро
9
Игуаин
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
29
Сайсс
21
Невеш
17
Кастро
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
21
Жоржиньо
10
Виллиан
10
Виллиан
21
Жоржиньо
9
Педро
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
9
Педро
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
20
Жота
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
20
Жота
9
Хименес
24
Траоре
24
Траоре
9
Хименес
Остались в запасе
Челси
Вулверхэмптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Челси - Вулверхэмптон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
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