Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Вулверхэмптон
Борнмут - Вулверхэмптон: обзор матча 23 февраля 2019
Борнмут
23.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
14'
Д. Кинг (П)
83'
Р. Хименес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Вулверхэмптон
Желтая карточка
А. Боруц
90'
+5
Желтая карточка
Д. Гослинг
90'
+4
85'
Желтая карточка
Р. Невеш
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Хименес
77'
Желтая карточка
Р. Хименес
Желтая карточка
Ж. Лерма
70'
57'
Желтая карточка
Р. Беннетт
42'
Желтая карточка
Л. Дендокер
21'
Желтая карточка
Д. Жота
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кинг
14'
Желтая карточка
А. Смит
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-2-1-3
1
Боруц
15
Смит
15
Аке
2
Мефам
17
Клайн
32
Гослинг
8
Лерма
10
Фрейзер
33
Айб
19
Соланке
7
Кинг
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
6
Беннетт
30
Боли
2
Доэрти
15
Коди
21
Невеш
17
Кастро
8
Моутинью
18
Дендокер
20
Жота
9
Хименес
Остались в запасе
Борнмут
Вулверхэмптон
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Борнмут - Вулверхэмптон
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Новости команд
Все
Борнмут
Вулверхэмптон
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+