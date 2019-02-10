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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 10 февраля 2019
Манчестер Сити
10.02.2019, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
6 : 0
Завершен
Челси
4'
Р. Стерлинг
13'
С. Агуэро
19'
С. Агуэро
24'
И. Гюндоган
56'
С. Агуэро (П)
80'
Р. Стерлинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Челси
ГОЛ! 6:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
А. Зинченко
80'
Желтая карточка
И. Гюндоган
78'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Фернандиньо
76'
72'
Замена
Эмерсон
️️️️
М. Алонсо
69'
Желтая карточка
М. Алонсо
Замена
Р. Марез
️️️️
К. Де Брюйне
68'
65'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Педро
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
64'
60'
Желтая карточка
Жоржиньо
ГОЛ с пенальти! 5:0!
С. Агуэро
56'
52'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Баркли
ГОЛ! 4:0!
И. Гюндоган
24'
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
19'
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
А. Зинченко
13'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Эден Азар
АП
9
Педро
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
6
Стоунз
14
Ляпорт
2
Уокер
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
20
Силва
10
Агуэро
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
4
Луис
22
Рюдигер
3
Алонсо
91
Канте
6
Баркли
21
Жоржиньо
9
Педро
10
Азар
9
Игуаин
5
Фернандиньо
21
Сильва
21
Сильва
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
26
Марез
26
Марез
11
Де Брюйне
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
3
Алонсо
33
Эмерсон
33
Эмерсон
3
Алонсо
6
Баркли
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Баркли
9
Педро
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
9
Педро
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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