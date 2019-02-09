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Кристал Пэлас - Вест Хэм
Кристал Пэлас - Вест Хэм: обзор матча 09 февраля 2019
Кристал Пэлас
09.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
76'
В. Заа
27'
М. Нобл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вест Хэм
84'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Р. Фредерикс
Замена
М. Майер
️️️️
Д. МакАртур
79'
ГОЛ! 1:1!
В. Заа
Пас отдал
Д. МакАртур
76'
73'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Антонио
68'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Чичарито
Замена
М. Батшуайи
️️️️
К. Бентеке
60'
Желтая карточка
Д. МакАртур
45'
+1
Желтая карточка
Л. Миливойевич
43'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
35'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Нобл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
7
Макс Майер
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
16
Келли
12
Сахо
29
Ван-Биссака
27
Шлупп
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-1-2-1-2
22
Фабиански
2
Фредерикс
6
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
23
Снодграсс
16
Нобл
7
Андерсон
14
Чичарито
18
Антонио
11
МакАртур
7
Майер
7
Майер
11
МакАртур
20
Бентеке
44
Батшуайи
44
Батшуайи
20
Бентеке
2
Фредерикс
5
Сабалета
5
Сабалета
2
Фредерикс
18
Антонио
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
18
Антонио
14
Чичарито
7
Арнаутович
7
Арнаутович
14
Чичарито
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Хэм
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Хэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
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