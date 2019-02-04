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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 04 февраля 2019
Вест Хэм
04.02.2019, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
28'
М. Антонио
22'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
Желтая карточка
Чичарито
60'
54'
Желтая карточка
Ж. Матип
ГОЛ! 1:1!
М. Антонио
Пас отдал
Ф. Андерсон
28'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
Д. Милнер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Чичарито
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
21
Огбонна
2
Фредерикс
41
Райс
16
Нобл
23
Снодграсс
7
Андерсон
18
Антонио
14
Чичарито
3-1-2-3-1
1
Алиссон
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
20
Милнер
8
Кейта
10
Салах
10
Лаллана
10
Мане
9
Фирмино
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
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