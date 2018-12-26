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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Сити
Лестер - Манчестер Сити: обзор матча 26 декабря 2018
Лестер
26.12.2018, среда, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
19'
М. Олбрайтон
81'
Р. Перейра
14'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Сити
90'
Желтая карточка
С. Агуэро
89'
Красная карточка
Ф. Делф
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Варди
88'
Желтая карточка
Д. Варди
87'
83'
Замена
Р. Марез
️️️️
Б. Силва
ГОЛ! 2:1!
Р. Перейра
81'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Д. Мэддисон
78'
77'
Желтая карточка
Д. Стоунз
70'
Замена
Д. Сильва
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
Д. Грей
️️️️
Х. Чодури
63'
Желтая карточка
Г. Магуайр
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Олбрайтон
Пас отдал
Д. Варди
19'
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Пас отдал
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
4-4-1-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Морган
5
Магуайр
21
Перейра
8
Чодури
6
Менди
4
Ндиди
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
9
Варди
3-2-3-2
31
Эдерсон
13
Данило
14
Ляпорт
6
Стоунз
20
Гюндоган
18
Делф
10
Сане
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
20
Силва
8
Чодури
10
Грей
10
Грей
8
Чодури
10
Мэддисон
2
Симпсон
2
Симпсон
10
Мэддисон
9
Варди
30
Оказаки
30
Оказаки
9
Варди
11
Де Брюйне
21
Сильва
21
Сильва
11
Де Брюйне
20
Силва
26
Марез
26
Марез
20
Силва
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
12
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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